الشرطة تداهم ورشة لتصنيع السلاح بأسيوط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 قطع أسلحة نارية وكمية من الطلقات وأجزاء الأسلحة داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "4 قطع أسلحة نارية ، 400 طلقة نارية" داخل ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط ، حيث أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط قيام "مزارع – مقيم بدائرة المركز" بإدارة ورشة بمنزله لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتبين "عدم تواجده".

وضبط بحوزة المتهم 400 طلقة نارية، و3 فرد رصاص محلى الصنع ، وفرد خرطوش محلى الصنع ، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية ، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع، ووجه اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



