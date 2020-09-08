إليسا تطلق نسخة جديدة من ألبوم "صاحبة رأى" تحمل مفاجأة

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا طرح نسخة جديدة من ألبومها الجديد "صاحبة رأى" لكنها بعدد محدود، وتحتوى على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية إضافة إلى أغانى الألبوم، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" "سعيدة لإعلان طرح نسخة محدودة من ألبوم صاحبة رأى قريبا.. تضم غلافا جديدا وكل أغانى الألبوم بالإضافة إلى الأغانى المفضلة التى أصدرتها خلال مسيرة 20 عاما.. من متحمس لذلك؟".



اليسا

وكانت أكدت النجمة اللبنانية إليسا على قرار تركها شركة "روتانا" وإنتاج أعمالها بنفسها، وذلك بتوجيهها رسالة وداع على غلاف ألبومها الأخير "صاحبة رأى"، وتداول جمهورها صور للغلاف بعد طرحه فى المتاجر بدبى.

وقالت إليسا فى رسالتها إن ألبومها "صاحبة رأى" هو الأخير مع الشركة وشبهت مغادرتها الشركة كانفصال الابنة عن منزل والدها لبناء منزلها الخاص ولتستقل بحياتها الخاصة، مؤكدة أنها قررت القيام بعملها والاستثمار في الأمل وإطلاق الألبوم رغم الأحداث غير العادية في 2020، ورغم التحديات والأحداث التي تمر بها لبنان، ولكى تثبت أن لبنان مصدر للسعادة والسلام للعالم.

كما وجهت الشكر إلى فريق عملها طوال السنوات الماضية في شركة روتانا، مضيفة إنها واجهت التنمر والنقد في بداية مسيرتها الفنية، وتحتفل في الألبوم بمرور 20 عام على مسيرتها وعلى مواجهتها لهذا الهجوم، وإنها استحضرت هذه الذكريات من خلال صور البوستر لتثبت أن الانتقادات لم تكسرها وأنها واجهت كل شيء بقلب قوى.

