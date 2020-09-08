ستونة الفنانة الراحلة لقبت بملكة الحناء درست الرسم وعملت مع عادل إمام

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاماً حيث أعلن الخبر الفنان المسرحى حربى الطائر الذى كتب على حسابه بموقع فيس بوك:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة.

ستونة واليكم أبرز المعلومات عن الفنانة والمطربة الراحلة ستونة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962 درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير. درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات. وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة" Advertisements

ستونة تغنى شيكولاته فى فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية شاركت النجم عادل إمام في عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هالو أمريكا" قدمت مع سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضاً فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين. أطلق عليها ملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة" اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية"

ستونة مى كساب كما أعلن الفنان المسرحى حربى الطائر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاة الممثلة السودانية ستونةالتي شاركت فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاماً حيث كتب الطائر:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربةالسودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".



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