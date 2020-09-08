النجوم يهجرون السوشيال ميديا.. شريف منير يعلن اعتزال مواقع التواصل بعد الهجوم عليه.. ويؤكد: تعرضت لكراهية غير مبررة.. شيرين عبد الوهاب بعد 10 شهور من غلق حساباتها: مرتاحة كدة.. وأصالة تحذف كل صورها على انستجرام

أزمات متكررة حدثت في أوقات متلاحقة بين عدد من النجوم ومتابعيهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، اضطرتهم إلى غلق حساباتهم بشكل كامل أو مؤقت، أشهرهم كان الفنان شريف منير الذي تعرض لأكثر من موقف وهجوم من جانب متابعيه الفترة الماضية، ما بين التنمر علي بناته ونهاية بالهجوم عليه بسبب تعليقه علي صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق في الساحل، انتهت باعتزاله السوشيال ميديا.

وكتب: "قررت أخد فترة راحة من السوشيال ميديا، كنت بتعامل بقلبي وبطبيعتي اللي الناس عرفاها وعمري ما جرحت حد بكلامي أبداً، لكن أنا مؤخراً تعرضت للكراهية والحقد غير المبرر، رغم تاريخي في التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز.. لما نزلت آخر صورة كنت بسبق عشان أكشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندي، لكن للأسف الموضوع دخل في طريق تاني أنا مش حابه، لأن الناس شايفة إن العادي أتشتم وعيلتي يتشتموا لكن مش عادي أرد على الغلط".



شريف منير

أما النجمة شيرين عبد الوهاب فظلت ثابتة علي موقفها بمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من 10 أشهر، حيث قررت اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الهجوم الذي تعرضت له على خلفية تفاعلها مع حرائق لبنان التي وقعت في شهر أكتوبر من العام الماضي، وبررت الأمر وقتها بأنها تخشى على متابعيها من قراءة تعليقات سلبية قد تغضبهم، كما أن الأمر ينطبق على أسرتها أيضا ومحبيها، وهو ما تخشاه.

وطيلة الأشهر الماضية، حاول الجمهور السؤال عن شيرين ومطالبتها بالعودة للتواصل معهم مرة أخرى، خاصة أن السوشيال ميديا تضمن التواصل بشكل أسرع في ظل عدم إقامة حفلات غنائية، كما أنه لا توجد ألبومات جديدة.

لترد شيرين عبر تغريدة نشرتها على "تويتر" لتوضح فيها للجمهور ما يجري في الفترة الأخيرة، حيث غردت قائلة "بفرح جدا لما بشوفكم فاكريني طول الوقت وبتسألوا عليا. وعشان أنا مقدرة ان ده بدافع الحب عايزة أطمنكم إن أنا مرتاحة كدة أكتر.. وكمان عشان بحضر للألبوم الجديد.. وإن شاء الله أرجعلكم في أقرب وقت ممكن".



شيرين عبد الوهاب

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وفاجأت الفنانة أصالة نصري جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بحذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها الحساب، لأسباب مجهولة لم تكشف عنها حتى الآن، ولكن برر البعض ذلك بطريقة جديدة للترويج لألبومها الجديد الذي عادت ونشرت صورة من جديد لها للإعلان عن قرب صدوره.



أصالة عبر انستجرام

وكذلك النجمة المعتزلة حنان ترك قد حذفت أيضًا كل صورها من حسابها عبر مواقع إنستجرام، دون أن تعلق أو توضح السبب، واكتفت بصورة واحدة لها في طفولتها مع بعض الصور لأدعية وأيات قرآنية.



