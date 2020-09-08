طاهر محمد طاهر ترند على تويتر بعد هدفه فى مرمى دجلة

أحداث مثيرة، شهدها الوسط الرياضى أمس، بإعلان نادى بيراميدز عن صفقة اللاعب رمضان صبحى، لاعب الأهلى السابق، والذى رحل عن النادى الأهلى، بعد أحداث مثيرة، وحالة من الشد والجذب، انتهت بإعلان انتهاء إعارة رمضان صبحى للأهلى، لينتقل رمضان إلى بيراميدز من الموسم المقبل، لكن فى نفس الوقت، كانت جماهير النادى الأهلى، على موعد مع تألق اللاعب طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، والذى وقع بالفعل للنادى الأهلى فى وقت سابق، ليؤكد الجمهور، أن طاهر هو خير تعويض عن رحيل رمضان صبحى.



محمد نبيل

وبعد الهدف الذى سجله طاهر محمد طاهر فى مرمى وادى دجلة، صعد اللاعب على رأس الترند فى موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، بأمر من جمهور الأهلى، والذى قام بنشر صور اللاعب، واحتفى به وبالهدف بشكل كبير، حيث علقت احدى رواد تويتر من جماهير الأهلى، "وبس يا سيدي طالع يعمل، للجماهير اللي نجمته ... قام طاهر محمد طاهر عمله كرسي ف الكلوب وبوظله البروموشنز وخلى الناس كلها تتكلم على الجول بتاعه ومن يومها وهو مش عارف ينام".



أحد رواد تويتر

وقال آخر، اللي عنده شخصية بجد .. هو اللي اختار الجمهور والتاريخ والمجد والقيم والاخلاق مش اللي لهث ورا الأموال.. هو اللى احترم كلمته مع الرجال مش اللى خان وجرى ورا الريال .. هو صاحب فكرة الماسك مش حرامى الماسك.. هو اللي اشترانا .. طاهر محمد طاهر".



احمد الشافعى

Advertisements



أحمد هنداوى

وقال آخر مادحا اللاعب "طاهر فان باستين"، بينما قال آندرو "منتظرين منك كتير"، وقال محمد نبيل "ده النجم اللي لازم النهاردة يبقي تريند.. جايب جول عالمى من شوية.. أمانة نخليه تريند عشان هو اللي هيلبس تيشيرت الأهلى مستقبلا"، وقال أحمد هنداوى "كل الدعم ليك يا طاهر وننتظر منك المزيد من الجهد".



جمهور الأهلى



حسين



