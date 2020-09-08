إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس عمال بسيارة نقل في المنوفية

أصيب منذ قليل 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس عمالة بسيارة نقل فى طريق اليافطة القريب من الخطاطبة التابعة لمركز السادات، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خلف رئيس مباحث السادات، يفيد إصابة 17 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس عمالة بسيارة نقل فى طريق اليافطة القريب من الخطاطبة التابع لمركز السادات، والإصابات عبارة عن كسور وكدمات، وتم الدفع بـ6 سيارات إسعاف وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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