كارتيرون يدرس الدفع بكاسونجو أساسيا أمام سموحة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الدفع بالكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول في التشكيل الأساسى للفريق أمام سموحة، في المباراة المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ25 للدورى، والتى ستقام على استاد برج العرب.

ويرغب كارتيرون فى إراحة مصطفى محمد مهاجم الفريق فى مباراة الخميس المقبل، لتجهيزه بدنيا لمواجهة الرجاء المغربى المقرر إقامتها 25 سبتمبر الجارى ضمن مباريات الذهاب لدور نصف النهائى بدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكرا مغلقا غدا فى برج العرب استعدادا لمواجهة سموحة، حيث يخوض الزمالك مرانه فى ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى مقر الزمالك قبل السفر إلى برج العرب للمبيت فى أحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.

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ويعلن كارتيرون المدير الفنى للفريق غدا قائمة اللاعبين الذين سيدخلون المعسكر، ومن المتوقع أن تخلو القائمة من فرجانى ساسى الدولى التونسى وأشرف بن شرقى الدولى المغربى بسبب الإصابة التى يعانى منها ساسى والإجهاد الذي يعاني منه بن شرقي خوفا عليهما من تفاقم الإصابة قبل مواجهة الرجاء المغربى، فيما يعود لقائمة المباراة محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق والذى فضل كارتيرون إراحته فى مباراة طلائع الجيش الماضية التى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف.

وسيواصل الفرنسي كارتيرون سياسة التدوير في التشكيل الأساسي للفريق أمام سموحة، حيث سيتم الدفع بإسلام جابر ومحمد حسن لتعويض غياب بن شرقي وساسي في حالة استقرار المدير الفني علي استبعادهما نهائيا من المباراة، كما تتجه النية للدفع بحسام عبد المجيد وحسام اشرف واسامة فيصل حسب سيناريو المباراة.

من ناحية أخرى قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن استكمال مسابقة الدورى المصرى أضر باللاعبين، مؤكدا أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة اتفق مع الأندية المغربية على تأجيل نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وتحدث مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك عن كهربا، قائلا:" كهربا كان ينادينى بعبارة بابا مرتضى وعم مرتضى وفجأة قبل 3 مباريات مهمة هرب وانتقل للأهلى ووالده ذهب إلى اتحاد الكرة، وقال عايز أودى ابني الأهلى وكهربا هديتى لمحمود الخطيب".

