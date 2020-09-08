صحيفة إسبانية: رونالدو يطلب الزواج من صديقته جورجينا ويخطط للاعتزال

أصبح الثنائى كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالى وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، من أشهر الثنائيات بين مشاهير الكرة العالمية، رغم أنهما لم يتزوجا حتى الآن، منذ أن بدأت علاقتهما قبل 4 سنوات فى 2016، حيث أنجبا طفلة، وهى ألانا مارتينا، حيث تتمتع جورجينا بشهرة كبيرة، وتحديدا خلال الشهور الماضية.



رونالدو وجورجينا

صحيفة mundodeportivo الإسبانية، تواصلت مع صحفى من البرتغال، والذى أكد أن رونالدو، طلب بالفعل الزواج من جورجينا، فى حفل جمعهما فقالت "نعم"، وأشار الصفحى إلى أنه فى هذا الحلف لم تكن عائلته أو أسرتها حاضرة، فهم ليس لديهم تاريخ محدد وأصر على أنه سيكون هناك عشاء خطوبة سيحضره كلاهما.

Advertisements

من ناحية أخرى ، أوضح الصحفى أيضًا أن لاعب يوفنتوس لكرة القدم يفكر بالفعل في ترك كرة القدم، حيث اشترى قطعة أرض مقابل 8 ملايين يورو، تزوره جورجينا كل شهر وسيكون المنزل الحاضن لهما بعد اعتزال كرة القدم.

وعاد رونالدو إلى تدريبات منتخب بلاده بعد غيابه عن مباراته الأخيرة أمام كرواتيا بسبب الإصابة، وفقاً لما أعلنه مدرب الفريق، وسرعان ما عاد الدون للتدريبات وظهر ذلك فى أكثر من صورة نشرها عبر إنستجرام من أثناء التدريبات.

