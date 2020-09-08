ضبط مدرس وزوجته بالشرقية لاتهامهما بالبلطجة والشروع فى القتل

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، القبض على مدرس وزوجته، لقيامها بالتعدى على والد الأول وعلى زوج شقيقته الذي يعمل محاميا، وإحداث إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وبعرضهما على نيابة أولاد صقر العامة، قررت بمعرفة أسر خالد، وكيل النائب العام، وبرئاسة أحمد مسعد، مدير النيابة، بإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات،حيث وجهت النيابة العامة لهما تهمة الشروع فى قتل والبلطجة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى أولاد صقر العام بوصول" السيد ع" محامى مصابا بكسر بالجمجمة، ووالد زوجته ويدعى" فتحى ف س" بالمعاش مصابا بسحجات.

وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة أولاد صقر، أثناء قيام المحامى بتنفيذ قرار تمكين لصالح والد زوجته" فتحى ف س" بالمعاش فقام " س ف"29 يعمل مدرس بمساعدة زوجته،بالتعدى عليه بألة حادة" قفل حديد" وتسبب له فى كسر بقاع الجمجمة، كما تعدى المدرس على والده المسن بالضرب،تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدرس وزوجته، وتبين وجود خلافات عائلية بينه وبين والده بسبب الميراث وسابقة تعديه على والده من قبل، وتم التحفظ عليهما وإحالتهما إلى نيابة أولاد صقر العامة.

