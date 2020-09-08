قصة عريس حاول إنقاذ شقيقه فغرقا سويا وترك زوجته الحامل بشاطئ النخيل.. صور

وبعد غرق الشابين شيعهم أهالي قرية أبو داود التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، بعدما لقيا مصرعهما غرقا داخل شاطئ الموت بالإسكندرية، وذلك أثناء قضاء إجازة صغيرة، كون أحدهما عريسا جديدا ولم يمر على زواجه أكثر من 6 أشهر، فقرر أن يقضي أول أجازة مع أسرته الصغيرة واصطحب زوجته وحماته وشقيقه الصغير ، لقضاء إجازة سعيدة لتتحول إلى كارثة مفجعه ليعود الاثنين فى اكفانهم

وقال أحد أقارب الأسرة بأن أحمد عصام الدين حلمي حجاب العريس 24 سنة، وشقيقه إيهاب 15 سنة بالصف الثالث الإعدادي، توجها إلى الإسكندرية لقضاء إجازة صيفية سعيدة، وليدخل البهجة على زوجته الحامل فى شهرها السادس، وقرر أن يحتفل بأجازة سعيدة، إلا أنه وشقيقه توفيا غرقا في أثناء الاستحمام بمياه في شاطئ النخيل المشهور بشاطئ الموت في حي العجمي بمحافظة الإسكندرية. والذي شهد حالات غرق كثيرة هذا العام.