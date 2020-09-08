الكشف عن صور وأفلام إباحية على "لاب توب" زعيم القاعدة أسامة بن لادن

كشفت محتويات اللاب توب الخاص بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، عن التناقضات الكبيرة في شخصيته، حيث احتوت على الكثير من الصور والأفلام الإباحية، يرجح أنها كانت وسيلة خفية لنقل رسائل مشفرة إلى أعضاء التنظيم الإرهابي، حيث كان القرص الصلب الخاص بحاسوب "لاب توب" أسامة بن لادن، من بين الأشياء التي صادرتها القوات الأميركية الخاصة من المجمع السكني الذي كان يتحصن به زعيم تنظيم القاعدة، في أعقاب مقتله، لكن بعض محتويات القرص كان مفاجأة، وفقا لصحيفة "ديلي بيست" الأمريكية.



ديلي بيست

واحتوى القرص الصلب على كنز من المعلومات والوثائق، لكن الأمر الذي بدا مفاجئا للمحققين هو وجود كميات كبيرة من الصور والأفلام الإباحية، يرجح أنها كانت وسيلة خفية لنقل رسائل مشفرة إلى أعضاء التنظيم الإرهابي.



أسامة بن لادن

ومن المقرر أن تبث قناة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية، في 10 من سبتمبر الجاري، فيلما وثائقيا بعنوان "بن لادن.. القرص الصلب"، يتناول المواد الإباحية التي كانت مع زعيم القاعدة السابق حتى مقتله في عام 2011 في باكستان.

Advertisements

وأعد الفيلم الوثائقي الجديد، الذي تبلغ مدته ساعة كاملة، محلل شؤون الأمن القومي في شبكة "سي أن أن" بيتر بيرجن، وهو أول صحفي غربي يلتقي بن لادن عام 1997.

وناقش الفيلم بشكل عميق البيانات التي صادرتها قوة "نافي سيلز"، المخصصة للمهمات الصعبة، بعد مقتل بن لادن في 2 مايو 2011، وذكر "ديلي بيست" أن بن لادن كان شخصا يقدر السرية، لذلك فإن الكشف الجديد سيشكل قمة الإحراج له، فهو يكشف التناقض بين الصورة المعروفة عنه وتلك الخفية.



