منافس الزمالك.. كورونا يؤجل مباراة جديدة للرجاء فى الدورى المغربى

وقال موقع le360 سبورت المغربى نقلا عن عضو مجلس إدارة بنادى سريع وادى زم إن الفحوصات الطبية الجديدة التى خضع لها فريقه، كشفت عن وجود حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بكل من المدرب التونسى منير شبيل، ومساعده والمدير الإدارى للنادى، وثلاثة لاعبين وكذلك عامل غرفة الملابس الفريق.

يدرس الاتحاد المغربى لكرة القدم تأجيل المباراة التى سوف تجمع نادى الرجاء أمام ضيفه سريع وادى زم المحدد لها غدا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 22 من الدورى الاحترافى.

وأشار الموقع إلى أن الاتحاد المغربى سوف يضطر لتأجيل المباراة باعتبار أن فريق سريع وادي زم سوف يدخل في حجر صحي لمدة 14 يوما، وبات غير جاهز لخوض هذه المباراة، وهو التأجيل الثاني لهذه المباراة بعدما تم تأجيلها في وقت سابق.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن الغريم التقليدى الوداد البيضاوى الوصيف برصيد 40 نقطة.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.