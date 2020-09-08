إصابة ربة منزل و 3 أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيبت ربة منزل و3 أطفال اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة، فى انقلاب سيارة ملاكى، بطريق قنا - سفاجا الصحراوى الشرقى وتم نقلهم بـ4 سيارات إسعاف ونقلهم للمستشفى لتلقى العلاج. تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص بها بكسور وجروح متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج اللازم. Advertisements جاءت أسماؤهم كالتالى: دعاء.ع 38 عاماً، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاع، يوسف.م 12 عاماً كسر بالساق اليمني، وحبيبة.م 10 سنوات كسر وسحجات بالجسم، ملك.م 5 سنوات كدمات وسحجات بالجسم، تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



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