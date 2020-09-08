شوبير ينتقد تصريح رمضان عن انتقاله لبيراميدز لحصد بطولات: على أساس إنك محروم

انتقد الإعلامى أحمد شوبير التصريحات التى أطلقها رمضان صبحى لاعب بيراميدز الحالى أنه انضم لبيراميدز بسبب رغبته فى تحقيق بطولات وألقاب جديدة، ليرد عليه شوبير فى برنامجه على اون سبورت اف ام قائلاً "على أساس إنك كنت محروم بطولات فى الأهلى وقت أن كنت لاعبا به، الجميع يعلم سبب انضمامك لبيراميدز وهو المقابل المادى وهذا أمر طبيعى فى عالم الاحتراف، والأولى أن تخرج وتقول ذلك".

جاء إعلان نادى بيراميدز الخاص بالتعاقد مع رمضان صبحى لاعب فريق هيدرسفيلد الإنجليزى، بطريقة مختلفة عن المتعارف عليه فى الأندية المصرية، حيث دشن مسئولو النادى فيديو عبر مواقع السوشيال ميديا يظهر من خلاله عدة نجوم من الفريق السماوى وهم أحمد الشناوى، وعمر جابر، وعلى جبر، وعبد الله السعيد، ويظهر النجوم فى الفيديو وكأنهم فى مكالمة رباعية يتشاورون عن توقعات انضمام رمضان من عدمه، وهناك من يحاول اختراق المكالمة، ليظهر رمضان صبحى مع عبارة "احفظ اسمى" وفى النهاية "انتهى الوقت تمت المهمة بنجاح".

ويعتبر رمضان صبحى هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد 2020 / 2021، بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحى لاعب النادى الأهلى، وعقد النادى مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي.

وشارك رمضان صبحى مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، وأحرز 17 هدفا، وصنع 13 لزملائه، وعلى المستوى الأفريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وسجل هدفين، وصنع 3، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

