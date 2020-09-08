تجديد حبس المتهم بقتل عامل فى مدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل مبيض محارة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأدلى المتهم بقتل مبيض محارة فى منطقة عزبة الهجانة، باعترفات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، موضحًا أنه هو والمجنى عليه أصدقاء، وكان دائم الاقتراض منه، وكان لا يرد المبالغ، وفى الواقعة الأخيرة طلب منه رد مبلغ كان الضحية اقترضه منه فرفض رده، وهنا نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، طعنه خلالها فتوفى على إثرها.
وقال المتهم: " نعمل سويا أنا والمجني عليها وطلب مني مبلغا من المال على سبيل السلف، وعندما طالبته برده رفض فنشبت مشاجرة بينا ولم أقصد قتله".
وكانت نيابة مدينة نصر أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات.
وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها، ودلت التحريات أن المتهم توجه إلي المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلي المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.
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