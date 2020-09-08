أهم الاخبار

تجديد حبس المتهم بقتل عامل فى مدينة نصر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل بتهمة قتل مبيض محارة 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهم بقتل مبيض محارة فى منطقة عزبة الهجانة، باعترفات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر، موضحًا أنه هو والمجنى عليه أصدقاء، وكان دائم الاقتراض منه، وكان لا يرد المبالغ، وفى الواقعة الأخيرة طلب منه رد مبلغ كان الضحية اقترضه منه فرفض رده، وهنا نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، طعنه خلالها فتوفى على إثرها.

وقال المتهم: " نعمل سويا أنا والمجني عليها وطلب مني مبلغا من المال على سبيل السلف، وعندما طالبته برده رفض فنشبت مشاجرة بينا ولم أقصد قتله".

وكانت نيابة مدينة نصر أمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغًا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها، ودلت التحريات أن المتهم توجه إلي المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض فنشبت مشادة كلامية تطورت إلي المشاجرة قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تجديد حبس المتهم بقتل عامل فى مدينة نصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا