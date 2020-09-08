وزير التعليم: لن يحصل طالب على 410 درجة فى الثانوية الجديدة مرة أخرى

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تأسيس أكاديمية مختلفة أون لاين بها كل أشكال التدريب تمنح المعلم فى إجازة معينة وشهادات التدريب لأن المعلمين لهم دور كبير وجيش كبير وسيكون للمعلم نسبة معينة، مشددا على تغيير القرار الوزارة الخاص بمجموعات التقوية لرفع كفائتها وسيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل وايضا للشهادات الإعدادية والثانوية من تكييف وأجهزة الكترونية وستكون سوق تنافسية والطالب لن يكون ملزم بالذهاب لمدرس بعينه أو مدرس المدرسة وكلها بمقابل مادى بسيط وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الصحية و10% من مجموعات التقوية للطلاب الأيتام سيتم أعفائهم منها وباقى الفلوس الخاص بالمجموعات تذهب للمدرسة والمعلم وستكون تحت إشراف الوزارة للتأكد مما يقدم للطالب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم توفير قرابة 15 مصدر للتعلم ما بين منصات إلكترونية أو قنوات تعليمية.ط منها منصات أسأل المعلم ومنصات الكتب التفاعلية وغيرها.

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وبالنسبة للدروس الخصوصية أن غلق الدروس الخصوصية من حق الوزارة أن تغلقها ولكن الأهم من يقوم بالتدريس فيها داخل هذه المراكز، موضحا أن الفلوس التى يدفعها الطالب فى مجموعات التقوية سوف تناسب الخدمة المقدمة، ويجب مساعد الدولة فى تطوير التعليم، والمدرسة سوف ترجع هيبتها من جديد كما أنه عام سيكون ضبط الجودة فى المدرسة خلال العام الدراسى الجديد.

وأوضح الوزير نريد تخليص أولياء الأمور ومن كابوس الدروس الخصوصية، لافتا إلى أنه فى الثانوية العامة لن يكون هناك تظلمات ولكن ستكون هناك فرص أخرى لتحسين المجموع، كما أنه لن يوجد طالب يحصل على 410 درجة مثل ما كان يحدث فى الثانوية التقليدية قائلا: قد يحصل الطالب الاعلى مجموع على 80%.