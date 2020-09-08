التعليم: للطالب حق اختيار مجموعة التقوية بالمدارس و10% للأيتام وأبناء الشهداء

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف وضوابط المدارس، كما سيتم تنظيم مجموعات تقوية للشهادات العامة بالشهادة الإعدادية والثانوية، عن طريق الإدارات التعليمية مع تجهيز القاعات إلكترونيا بالتكييف والمعدات الحديث، ويحق للطالب اختيار المدرسة والمدرسة الذى يناسبه.

وأوضح أن مجموعات التقوية ستكون داخل المدارس، مضيفًا: "شطارة اللى بيدرس هى اللى هتجيبله الطلبة.. ويحق للطالب يروح للمدرس اللى عاجبه فى أى مجموعة محيطة، وسيكون مقابل مادى مناسب جدًا وسيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص نسبة 10% داخل مجموعات التقوية للأيتام وأبناء الشهداء، مستطردًا: " هنقدم منتج أحسن وأفضل بربع السعر، ونسبة ستذهب من المجموعات للمعلم والمدارس، ولو عاوزين تجيبوا مجموعات امشوا ورانا، هنضمن الإجراءات الاحترازية والجودة وتناسب الفلوس مع الخدمة.. ساعدونا للقضاء على الدروس الخصوصية".

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واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات الكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلف حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية، موضحا أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 ملايين طالب بإجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل ما ينشر حول أن العام الدراسى يوم الاثنين غير صحيح، لافتا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الأحد إلى الأربعاء ولو فترتين يروح 3 أيام سبت واثنين واربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.

