طائرة مساعدات من الجامعة العربية إلى الخرطوم الثلاثاء المقبل

عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا اليوم افتراضيا ( عن بعد ) لمؤسسات العمل العربي المشترك لدعم جمهورية السودان بشكل عاجل لمساعدته على مواجهة الأضرار والخسائر جراء كارثة الفيضان والسيول غير المسبوقة.

وأعلن السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية رئيس الاجتماع، تضامن جامعة الدول العربية التام مع السودان ، داعيا فى تصريح له عقب الاجتماع كل منظمات واتحادات العمل العربي المشترك إلى الإسراع لتقديم الدعم العاجل كل فى مجال اختصاصه.

وقال إنه سيتم إرسال طائرة باسم جامعة الدول العربية يوم الثلاثاء المقبل، تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، على أن يتم خلال تواجد وفد عربي مصاحب لتلك المساعدات الإعلان عن حجم الدعم المالي المباشر للسودان، كما تقرر إنشاء غرفة عمليات بالجامعة العربية لمتابعة تطورات الأوضاع فى السودان وتنسيق الغوث العربي المقدم إلى السودان ، كما تم الاتفاق خلال الإجتماع على أن تكون المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم هى ممثل جامعة الدول العربية وألية استقبال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية بالإضافة إلى تقديم الدعم المالى للمتضررين وصغار المزارعين.

وأوضح السفير كمال حسن على ، أن الدعم العربي سيكون من شقين ، الأول دعم إغاثى عاجل يشمل الدواء والغذاء ، والثانى دعما فنيا للمساعدة فى إعادة الإعمار وتقديم المنح الدراسية والتعليمية لأبناء المتضررين من الكارثة.

فيما قدم السفير محمد الياس سفير السودان لدي مصر ومندوبها لدي الجامعة العربية ، إحاطة شاملة للمشاركين فى الإجتماع الطارئ تضمنت أهم الاحتياجات لدعم السودان خاصة المساعدة فى بناء السدود والجسور ومعالجة المنخفضات الأرضية التى حدثت على الشواطئ من الفيضان ،،كما قدم تقريرا مفصلا بالاحتياجات الغذائية والطبية والخيام ومبيدات الرش لمواجهة الحشرات والبعوض وانتشار الملاريا ٠

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وأكد السفير السودانى فى كلمته بالاجتماع الطارئ ، أن السودان يشهد وضعا كارثيا ويحتاج إلى دعم عربي ودولى عاجل وفاعل ، والمساعدة فى إعمار الإنهيارات التى حدثت للمنازل والبنية التحتية .

فيما أعلن دكتور إبراهيم الذخيرى المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، تقديم 50000 دولار دعما ماليا عاجلا ، بالإضافة لتقديم 100000 دولار مساعدات ومعونات غذائية .

وأشاد السفير السودانى بدور جامعة الدول العربية فى دعم السودان .

من جانبه اكد اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،أن الأكاديمية سترسل وفدا فنيا متخصصا لتقييم الأثر الممتد للفيضان ووضع دراسة حول الحجم الفعلي للأضرار لتقديم العون المطلوب ومساعدة السودان على تجاوز المحنة ، كما قرر تقديم منح دراسية لأبناء المتضررين فى فرع الأكاديمية العربية فى أسوان جنوب مصر إبتداءا من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ 3 أكتوبر المقبل.

