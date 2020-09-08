وزير التعليم: طالب الثانوية العامة العام المقبل سيعلم نتيجته فور خروجه من الامتحان

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحان الثانوية العام 2021 سيكون إلكترونيًا بالكامل، بداية من الامتحان حتى التصحيح، مضيفًا :" الطالب هيعرف نتيجته وهو طالع من الامتحان، والامتحان لن يتم تسريبه ولن يكون هناك أى وسيلة للغش، والكمبيوتر هو الى هيفصل الامتحان".

وتابع :"الطلاب المنتقلون من ثانية ثانوى والرسبون والمؤجلون سيحلون على نفس الامتحان.. ولكن الطالب المؤجل والراسب سيحصل على نفس الامتحان".

واستعرض الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم ما تحقق خلال العام الدراسى الحالى سواء من امتحانات الكترونية أو امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه تم توفير منصات إلكترونية ساهمت فى المرور بالعام الدراسى، موضحا أن العام الدراسى الجديد سيكون مختلف حسب كل مدرسة والوزارة وضعت ضوابط لتوزيع الطلاب على الفراغات حسب الأزمنة بشكل لا يحقق انتقاص فى المناهج أو العملية التعليمية ، موضحا أن نظام التعليم الجيد وصل إلى الصف الثالث الابتدائى وبه 8 ملايين طالب وحتى السادس يوجد 6 مليون طالب باجمالى 23 مليون طالب حتى الثالث الثانوى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن كل ما ينشر حول أن العام الدراسى يوم الاثنين غير صحيح، لافتا إلى أن العام الحالى تم توفير عدد هائل من مصادر التعليم وكيفية الوصول إليها من قبل الطلاب، موضحا أن الطلاب من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى فهناك مدارس فترة واحدة نقترح أن يذهب الطلاب من الاحد إلى الاربعاء ولو فترتين يروح 3 أيام سبت واثنين واربعاء وكل مدرسة لها جدول، موضحا أنه سيتم منح صلاحيات كبيرة لمديرى المدارس.



