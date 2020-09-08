طهران توجه اتهامات جديدة للبريطانية إيرانية الأصل نازانين زاغارى

قال التليفزيون الإيراني الرسمي إن محكمة ثورية استدعت البريطانية الإيرانية الأصل نازانين زاغاري راتكليف وأبلغتها بتوجيه اتهام جديد لها.
ونقل التليفزيون على موقعه الإلكتروني عن مسؤول لم يذكر اسمه "استدعى الفرع الخامس عشر من محكمة الثورة الإسلامية نازانين زاغاري ومحاميها صباح اليوم وأبلغها باتهام جديد".
وزاغاري راتكليف موظفة بمؤسسة تومسون رويترز الخيرية، وقد ألقي القبض عليها في أبريل 2016 في مطار بطهران بينما كانت تهم بالعودة إلى بريطانيا مع ابنتها بعد الانتهاء من زيارة عائلتها في إيران.
وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بالتخطيط للإطاحة بالمؤسسة الدينية في إيران. وتنفي أسرتها ومؤسسة تومسون رويترز، التي تعمل بشكل مستقل عن شركة تومسون رويترز الإعلامية وفرعها الإخباري رويترز، هذا الاتهام.
وأخلي سبيل زاغاري راتكليف مؤقتا في مارس وسط قلق من انتشار فيروس كورونا في سجون إيران، لكنها ممنوعة من مغادرة البلاد.
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