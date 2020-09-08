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أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التريية والتعليم والتعليم الفنى، أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس للعام الدراسى الجديد، حيث أكد أن الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، سيحضرون أربعة أيام فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع بالنسبة للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، أما من هم فى مرحلة الصف الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى، يحضرون يومين فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، ويعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يحضر الطالب يومين أسبوعيا، على ان يتم تقسيم الأسبوع إلى 3 مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لكل صف له يومين فى الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة فى العام الدراسى الجديد.. رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى 3 أيام لمدارس الفترتين و 4 أيام لمدارس الفترة الواحدة .. وطلاب الإعدادى والثانوى يومان فى الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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