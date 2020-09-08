أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة فى العام الدراسى الجديد.. رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائى 3 أيام لمدارس الفترتين و 4 أيام لمدارس الفترة الواحدة .. وطلاب الإعدادى والثانوى يومان فى الأسبوع

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التريية والتعليم والتعليم الفنى، أيام حضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس للعام الدراسى الجديد، حيث أكد أن الطلاب فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى، سيحضرون أربعة أيام فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع بالنسبة للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، أما من هم فى مرحلة الصف الرابع الابتدائى حتى السادس الابتدائى، يحضرون يومين فى الأسبوع بالنسبة لمدارس الفترة الواحدة، و3 أيام فى الأسبوع للمدارس التى تعتمد على نظام الفترتين، ويعتمدون على التعليم الإلكترونى والقنوات التعليمية، ومن لديهم إنترنت يستطيع التعليم إلكترونيا، موضحا أن الكثافات التى وصلت إلى 80 طالبا سوف تخفض إلى 15 طالبا فى الفصل وسيكون هناك مترين بين كل طالب وزميله.

وأضاف الوزير أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية سوف يحضر الطالب يومين أسبوعيا، على ان يتم تقسيم الأسبوع إلى 3 مجموعات السبت والأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لكل صف له يومين فى الأسبوع ويوجد 5 ملايين طالب فى هذه المرحلة، وطلاب المرحلة الثانوية يذهبون للمدرسة يومان فى الأسبوع ، مع توفير محتوى رقمى كبير والطلاب لديهم أجهزة التابلت.









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