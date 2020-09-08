كهربا ينتظم فى مران الأهلى لأول مرة بعد مشادته مع الشناوى وعبد الحفيظ.. صور

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انتظم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء، والذى أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة لأول مرة بعد مشادته مع زميله محمد الشناوى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والتى نتج عنها تغريمه مبلغ مليون جنيه، وأعلن كهربا جاهزيته لمواجهة الأهلى المقبلة أمام الإسماعيلى، بعدما شارك بشكل طبيعى فى التدريبات الجماعية، وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتى أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم على خلفية ما بدر منه فى مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى.
كهربا
كهريا 2
كهربا
كهريا 2
وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء وذلك في حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل في ظل حاجة الفريق إلى جهوده.
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.
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