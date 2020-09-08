"الواد دا يا ناس شيكولاتة ".. وداعا ستونة.. فيديو

"شيكولاته شيكولاته الواد ده ياناس شيكولاته" فور سماعك هذا الكوبليه يقفز إلى ذهنك تلقائيًا الفنانة السودانية "ستونة"، صاحبة هذه الأغنية الشهيرة فى فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" بالمشاركة مع النجم محمد هنيدى والتى رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة فنية مميزة.
الفنانة ستونة من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962 درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا فى كلية الفنون الجميلة بقسم رسم وتصوير ودرست في معهد الموسيقي كما شاركت النجم عادل إمام في عملين سينمائيين.
للتعرف على أعمالها الفنية شاهد الفيديو التالى..
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