المتهمة بتزويج القاصرات تعترف باستقطابهن من فيس بوك بـ 70 ألف جنيه للأسبوع

استمعت نيابة الوايلي، إلى اقوال تشكيل عصابي، بتهمة الاتجار بالقاصرات وتزويجهم عرفيا مقابل مبالغ مالية وممارسة اعمال منافية للاداب.

واعترفت المتهمة بعملها في الترويج لعدد من الفتيات عن طريق إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أنها تقوم باستقطاب راغبى الزواج العرفى من خلال اعلانات تقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها أيضا تقوم بإغراء الفتيات بالمال ليوافقن على الزواج العرفى، وأنها تقوم أيضا بعرض صور هذه الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، بقصد استقطاب راغبى الزواج العرفى وممارسة الأعمال المنافية الاداب.

وأضافت المتهمة خلال أقوالها أمام النيابة، انها تشترط علي الرجل مدة محددة فترة الزواج العرفى اسبوع فقط "زواج متعة"، وذلك مقابل مبلغ مالي 70 ألف جنيه عن كل فتاة، بينما تتحصل هى وزوجها على مبلغ 30 ألف جنيه .

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أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالترويج للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل مبلغ مالي 70 ألف جنيه في الأسبوع، فضلاً عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط كلٍ من (المذكور وزوجته- فتاتين) بدائرة قسم شرطة الوايلي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب نشاط مخل الآداب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

