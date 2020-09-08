أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، بتحصيل غرامة بمبلغ 3000 جنيه على مركبات التوك توك التى تسير على محور المحمودية المتحفظ عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمنع سير مركبات الـ"توك توك" نهائيا على محور المحمودية.
ويأتى ذلك بعد قرار محافظ الإسكندرية الفترة الماضية بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية"، لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.
جاء ذلك خلال ترأس المحافظ المجلس التنفيذى لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، بحضور اللواء محمد سلامة مساعد مدير أمن الإسكندرية للأمن العام، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، وأحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يوقع غرامة 3000 جنيه على أى "توك توك" يسير بمحور المحمودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.