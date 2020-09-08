أهم الاخبار

هدف طاهر طاهر يزيح الحزن عن جماهير الأهلي بعد رحيل رمضان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أزاح هدف طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب المنتقل في الموسم الجديد للأهلي في مرمى وادي دجلة في مواجهة الفريقين أمس الحزن من على جماهير الأهلي بعد انتقال رمضان صبحي نجم هجوم الفريق الأحمر السابق لبيراميدز رسمياً ولمدة 5 مواسم، وترى جماهير الأهلي أن مستوى طاهر محمد طاهر يؤهله لخلافة رمضان صبحي بل والتفوق عليه ومساعدة الفريق الأحمر على تحقيق الانتصارات وحصد البطولات والألقاب.

وعاد طاهر محمد طاهر للمشاركة مع المقاولون وتسجيل الأهداف لأول مرة منذ عودة النشاط الرياضى عقب توقف ، وأحرز طاهر هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة بعد نزوله بديلاً، ليحرز الهدف فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

بهذا الهدف يرفع طاهر رصيده إلى هدفين خلال الموسم الجارى مع ذئاب الجبل وكان طاهر قد سجل أول أهدافه فى الموسم الجارى فى شباك سموحة بمباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام وكان قبل 345 يوماً وبالتحديد فى 28 سبتمبر العام الماضى، خلال المباراة التى شهدت تعادل المقاولون وسموحة بهدفين مقابل هدفين.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين، وظهر  طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .

فى 2017 تمت إعارته إلى نادى لوهافر الفرنسى، ولكنه عاد بعد رحلة احترافية قصيرة، ليكمل مسيرة التألق مع ذئاب الجبل، حتى أصبح الصفقة المنتظرة فى الأهلى، لم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو، وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هدف طاهر طاهر يزيح الحزن عن جماهير الأهلي بعد رحيل رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا