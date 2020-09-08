أهم الاخبار

انضباط الجبلاية تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لهجومه على الحكام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

أعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، عقوباتها بعد إحالة 10 أسماء للجنة بسبب انتقاد الحكام، وجاءت العقوبات كالتالي:

 

مرتضى منصور غرامة مالية 100 ألف جنيه

 

عدلي القيعي غرامة مالية 50 ألف جنيه

 

خالد مهدي توبيخ

 

Advertisements

أمير مرتضى حفظ

 

فرج عامر 50 ألف

 

سعيد لطفي غرامة مالية 50 ألف جنيه

 

طارق يحيي غرامة مالية 50 ألف جنيه

 

طارق هاشم توبيخ


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انضباط الجبلاية تغرم مرتضى منصور 100 ألف جنيه لهجومه على الحكام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا