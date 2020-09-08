وزارة الأوقاف تفتتح 130 مسجدًا بالمحافظات الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 130 مسجدا يوم الجمعة المقبلة، منها (34) مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و(96) مسجدًا بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.
وكانت وزارة الأوقاف قد جددت تحذيراتها للمصلين وأئمة المساجد من عدم الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية لدخول المساجد، ووجهت الأئمة بطباعة التنبيهات وتعليقاتها في مكان بارز عند مدخل المسجد، سواء داخله أم خارجه.
وضمت التنبيهات التى دونتها الوزارة على ورقة وأرسلتها للمديريات ووجهت بطباعتها وتعليقها فى المساجد بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى والالتزام بالتباعد وفقا لعلامات التباعد وعدم المصافحة.
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