صورة تجمع عبد الحفيظ وكهربا تكشف انتهاء أزمة "الخناقة"

بدت الأمور أكثر هدوءاً داخل القلعة الحمراء، بعد مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بمقر النادى الأهلى فى الجزيرة، والذى شهد جلسة خاصة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ومحمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، لتحسم الجدل الذى أثير الفترة الماضية عن توتر العلاقات بين الثنائى على أثر المشاجرة التى وقعت بين كهربا ومحمد الشناوى فى وقت سابق، وتدخل فيها سيد عبد الحفيظ، وانتهت بتوقيع عقوبة كبيرة على كهربا بلغت مليون جنية.

وكان كهربا قد امتثل لقرار العقوبة واعتذر للجماهير عن تلك الأزمة قبل أن يؤكد رينية فايلر مدرب القلعة الحمراء فى تصريحات صحفية عقب مباراة حرس الحدود أمس، التى انتهت بفوز الأهلى بثنائية نظيفة، أن اللاعب سيتم تجهيزة للمباريات بعد عودته من الإيقاف، الذى بدأ عقب مباراة كأس السوبر المصرى أمام الزمالك.

وخلال مران اليوم الذى أقيم استعداداً لمباراة الإسماعيلى فى الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، ظهر كهربا فى صورة جمعته بسيد عبد الحفيظ، وبدا اللاعب ممتثلاً لحديث مدير الكرة فى إشارة إلى انتهاء الأزمة وفتح صفحة جديدة.

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كهربا وعبد الحفيظ وقمصان

وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جلسة مع محمود عبد المنعم "كهربا" على هامش المران الجماعى اليوم الثلاثاء وذلك فى حضور سامى قمصان المدرب المساعد، وحرص عبد الحفيظ خلال هذه الجلسة على الحديث مع اللاعب على أهمية التركيز فى المرحلة المقبلة وبذل أقصى جهد فى التدريبات وعدم خلق المشاكل فى ظل حاجة الفريق إلى جهوده.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الإسماعيلى يوم الجمعة المقبل فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

