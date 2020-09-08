وفيات كورونا فى أمريكا تصل إلى 188688

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد زاد 175 ليصل إلى 188688 في حين بلغ إجمالي الإصابات ستة ملايين و287362، بزيادة 26146 حالة عن الإحصاء السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في السابع من سبتمبر أيلول، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

