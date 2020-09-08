مسنة تدلى بصوتها فى انتخابات الشيوخ بقنا.. وتؤكد: شاركت لمستقبل أحفادى

شاركت مسنة من مركز قوص جنوب محافظة قنا فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث أدلت بصوتها فى إحدى لجان قرية حجازة التابعة لمركز قوص.

وأكدت فاطمة محمد، 75 عامًا، من أبناء حجازة لـ"اليوم السابع" أن حرارة الجو المرتفعة في اليوم الأول وظروفها الصحية لم تمنعها من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ، لافة أن تلك المشاركة تأتي حرصا علي مستقبل أحفادها كما وصفتها.

وكانت لجان مركز قوص قد شهدت إقبالا فى الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان، للتنافس علي 3 مقعد وبمشاركة مرشح المركز الوحيد عبد الراضي عربي.

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وفي نفس السياق، قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أنه تم الانتهاء من تجهيز 348 مركز انتخابى يضم ٤٦٨ لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة لمرحلة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ المقرر إجرائها يومىّ 8 - 9 سبتمبر الجارى .

ويخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة عقب انتهاء الاقتراع والفرز فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى.

