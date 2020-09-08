حبس عاطل متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالطالبية

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان تاجر مواد مخدرة، تم ضبطه بمنطقة الطالبية فى الجيزة، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، أرشد عن هوية عاطل تحصل منه على المخدر، مشيرا إلى أنه اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها بمنطقة الطالبية، والمناطق المحيطة بها فى الجيزة.

وذكر المتهم عقب القبض عليه، أنه يخزن المواد المخدرة بمسكنه، لحين توزيعها على عملائه، وأنه تخصص فى الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع قيمته، وأرباحه، حيث أن متعاطيه من الأثرياء، وأضاف أن الميزان الحساس المضبوط بحوزته يستخدمه فى وزن المخدر تمهيدا لتعبئته بأكياس صغيرة، وتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط بحوزته.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اتجار عاطل بالمواد المخدرة بمنطقة الطالبية، وبإعداد عدة أكمنة له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته ربع كيلو من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وميزان حساس.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.

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وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

