نانسى عجرم × صورة جديدة.. وتعلق: الأشياء الجيدة تأتى على الطريق لا تتوقف

ظهرت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، ارتدت خلالها بلوزة تميل إلى اللون "الهافان" وبنطلون جينز أزرق ممزق من منطقة الركبة، صحبتها بتعليق: "الأشياء الجيدة تأتى على الطريق.. فقط لا تتوقف عن السير".



نانسى عجرم

على جانب آخر، انتهت النجمة اللبنانية نانسى عجرم من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية" أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، ألحان زياد برجى، توزيع الموسيقى هادى شرارة.





تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"اليوم السابع".

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كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، التى دائما ما يؤكد الجمهور على الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.

وكانت وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة إلى جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر، قائلة: "يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، لكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل"، وقد لاقت هذه التغريدة تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

الشاعر أحمد ماضى قدم العديد من الأغانى الناجحة لكبار نجوم الغناء منهم فضل شاكر، وإليسا، وزياد برجى، ونانسى عجرم، وراغب علامة، ووائل جسار، وآدم، ومايا دياب، ونجوى كرم، ويارا، وأدهم النابلسى، ومحمد فضل شاكر.

