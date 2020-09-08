صور.. صلاح يقود تدريبات ليفربول استعداداً لضربة البداية فى البريميرليج

ظهر النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطنى، في تدريبات الريدز، اليوم الثلاثاء، استعدادا للموسم الجديد 2020-2021، الذى ينطلق السبت المقبل بتاريخ 12 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يخوض حامل اللقب أولى مبارياته أمام ليدز يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء السبت المقبل.

نشر الحساب الرسمي لنادى ليفربول الانجليزى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صور تدريبات الريدز، والتي يشارك فيها النجم محمد صلاح، مع التعلق على صورة قائد الفراعنة بعبارة "4 أيام على الانطلاق" مع الإشارة برمز يعبر عن ابتسامة صلاح المميزة كالمعتاد من المهاجم الدولى.

وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، قد أعرب عن رضاه التام، عن أداء لاعبيه خلال مواجهة فريق بلاكبول الودية، التي أقيمت السبت الماضى، والتى حقق فيها الريدز الفوز بنتيجة 7 – 2.

وتحدث كلوب، للموقع الرسمى لليفربول، عقب نهاية اللقاء، قائلا:"الشوط الأول لم نقدم خلاله أداء شرس، لذلك استقبلنا هدفين، بنفس الطريقة، لأننا خسرنا الكرة فى مناطق خطيرة على مرمانا".

أضاف المدرب الألماني، قائلا:"علينا أن نتحسن خلال هذا الأسبوع، قبل أول لقاء فى البريميرليج، أمام فريق ليدز يونايتد، من أجل نكون جاهزين بدنيا وفنيا للموسم الجديد".

وأشار مدرب الريدز، إلى أنه يجب أن نتأكد من استعدادنا للمباراة الأولى أمام ليدز، لأنها ستكون مباراة صعبة، خاصة وأن لديهم أسلوب معين فى اللعب، وأنه يتمنى أن يكون اللاعبين فى قمة جاهزيتهم مع إنطلاق الموسم الجديد.



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ساديو مانى فى تدريب ليفربول



محمد صلاح فى تدريب ليفربول



ساديو مانى



صلاح

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صلاح



محمد صلاح



كلوب



جيمس ميلنر



روبرتو فيرمينو



محمد صلاح يقود تدريبات ليفربول



تدريبات ليفربول



تدريبات ليفربول



فيرمينو



صلاح



