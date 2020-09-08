10 أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بفض اعتصام رابعة في الذكرى الثانية للحكم

زى النهاردة من سنتين، يوم 8 سبتمبر 2018، الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تقضى بالإعدام شنقا لصفوت حجازى ومحمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبد الماجد وعمر زكى و68، وأحكام ما بين المؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها :

1 ـ "739"، ويشير لعدد المتهمين بالدعوى.

2 ـ "315"، ويشير لعدد المتهمين المحبوسين بالدعوى.

3 ـ "424"، ويشير لعدد المتهمين الهروب.

4 ـ "75"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، وفى مقدمتهم حجازى والبتاجى.

5 ـ "45"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد وفى مقدمتهم محمد بديع.

6 ـ ـ "374"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام.

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7 ـ "23"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 10 سنوات من بينهم 22 حدث.

8 ـ "215"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم احكام بالسجن 5 سنوات.

9 ـ "5"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بانقضاء الدعوى للوفاه.

10 ـ "الرقم "28"، ويشير لرقم دائرة الإرهاب التي أصدرت الحكم.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

