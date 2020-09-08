جاءوا الحياة وفارقوها فى نفس الموعد.. 10 فنانين ماتوا فى شهر مولدهم

عجيبة هى الحياة وترتيبات الأقدار، فكثيرا ما ينتظر البعض شهر مولدهم للاحتفال مع أحبابهم بأعياد ميلادهم، لكن يكون للقدر ترتيبات أخرى فيصبح شهر الميلاد هو نفسه موعد الرحيل، ويتحول عيد الميلاد إلى ذكرى وفاة، وهو ما حدث مع العديد من نجوم الفن الذين رحلوا فى نفس شهر مولدهم.

ومن بين هؤلاء النجوم وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى، الذى مرت مئوية ميلاده فى يوليو الماضى، حيث ولد فى 30 يوليو عام 1920، وتوفى ملك الترسو فى نفس الشهر وتحديدا فى 27 يوليو من عام 1998.

أما ملك المواويل محمد عبد المطلب فكان لشهر أغسطس خصوصية كبيرة فى حياته ومماته، حيث ولد وتوفى فى هذا الشهر وكان ميلاده فى 13 أغسطس عام 1910 ورحل عن الدنيا فى 21 أغسطس عام 1980.

ومن عباقرة الفن الذين ولدوا ورحلو فى نفس الشهر أستاذ الكوميديا الراقية الفنان الكبير فؤاد المهندس الذى ولد فى 6 سبتمبر من عام 1924 وتوفى فى 16 سبتمبر عام 2006.

أما الشحرورة صباح فقد ولدت فى 10 نوفمبر من عام 1927 وتوفيت فى 26 نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 87 عاما.

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وكان لشهر أبريل بصمة فى مولد ورحيل الموسيقار الكبير حسن أبو السعود، الذى ولد فى 2 أبريل عام 1948، بمدينة المحلة الكبرى وتوفى فى 17 أبريل عام 2007 عن عمر ناهز 59 عاما.

أما الفنانة الكبيرة كريمة مختار صاحبة أشهر وأجمل أدوار، فقد ولدت فى 16 يناير عام 1934 ورحلت فى نفس الشهر بعد 83 عاماً وتحديدا فى 12 يناير عام 2017.

فيما كانت عجائب القدر أكثر دهشة مع عدد من الفنانين الذين توافق يوم ميلادهم مع يوم وفاتهم فرحلوا فى نفس اليوم ومن هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة نوال أبو الفتوح التى ولدت فى 10 أبريل عام 1940، وتوفيت فى نفس اليوم من عام 2007 عن عمر ناهز 67 عاما بعد صراع مع مرض سرطان.

كذلك ولد الفنان إبراهيم يسرى فى 20 أبريل عام 1950 ورحل فى نفس يوم ميلاده عام 2015 عن عمر ناهز 65 عامًا.

وهو ما حدث مع الفنان رؤوف مصطفى الذى ولد فى أول أكتوبر من عام 1940 وعشق الفن وفضله عن عمله كمذيع فى إذاعة "بى بى سى لندن"، فشارك فى العديد من الأعمال من بينها محامى خلع وديل السمكة، ورحل فى يوم عيد ميلاده عام 2017.

ومن بين الفنانين الشباب الذين فجعوا الوسط الفنى بوفاتهم المفاجئة الفنان والمذيع عمرو سمير الذى ولد فى 3 يوليو عام 1984 ورحل فى يوم عيد ميلاده عام 2017 فى سن 33 عامًا.



