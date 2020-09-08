الأهلي يطالب باحترام موعد نصف نهائي دوري الأبطال ولا يمانع في التعديل

يشهد الاجتماع الذي يُجريه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الآن عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي الأندية الثمانية المشاركة في الدور قبل النهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية مناقشات شديدة وذلك بسبب الخلاف حول اقامة المباريات المتبقية من المسابقتين في المواعيد المحددة لها سلفًا او بتعديلها نظرا للظروف الإنسانية والصحية التي تمر بها دولة المغرب بعد تفشي فيروس كورونا وإصابة العديد من اللاعبين وصعوبة انتقال الفرق المغربية المشاركة في البطولتين " الوداد والرجاء وحسنية أغادير ونهضة بركان" خارج البلاد لاستكمال المسابقة .
في البداية أكد ممثل الأهلي على ضرورة احترام المواعيد المحددة بمعرفة الاتحاد الإفريقي المنظم للمسابقتين، وأشار إلى إذا كانت هناك ظروف انسانية وصحية تعيشها دولة المغرب الشقيقة فإن الأهلي لا يمانع في تعديل المواعيد اذا رأي الاتحاد الافريقي بصفته الجهة المختصة ذلك لاسيما وان المباريات المتبقية قليلة ولا تحتاج إلى وقت طويل وحرصاً على استكمال المسابقة خاصة وان ممثل نادي الوداد المغربي أكد على صعوبة الموقف وان ناديه يطلب التأجيل نظراً للظروف الصحية التي تمر بها بلاده فضلاً عن الالتزام بالقرارات السيادية في المغرب تجاه هذه الأزمة حرصا على سلامة الجميع.
وشاركه في الرأي ممثل نادي الرجاء الذي طلب تأجيل المباريات المتبقية الى موعد لاحق لذات الاسباب ولم يمانع ممثل نادي حرية كوناكري الغيني في تأجيل المباريات المشار اليها تقديراً للظروف التي تمر بها المغرب اما ممثل نادي الزمالك فطالب بإقامة المباريات في المواعيد التي تم تحديدها من قبل دون تأجيل ومعه في ذات الرأي نادي بيراميدز مشيرين الى امكانية إقامة المباريات المتبقية من البطولتين في مصر مما جعل ممثلي الوداد والرجاء يردون ويؤكدون على صعوبة انتقال فرقهم خارج بلادهم في هذا التوقيت التزاماً بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة أما ممثلي ناديي نهضة بركان وحسنية اغاديرفلم يتمكنا من الادلاء برايهما حتى الان نظرا لصعوبة التواصل عبر الانترنت وسيقوما بإرسال وجهة نظرهما للكاف بعد قليل وان كان تصريحات مسئوليهما في الاعلام تؤكد على تضامنهم مع الوداد والرجاء.
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