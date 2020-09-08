4 أجيال × صورة من أرشيف أسرة حسن مصطفى وميمى جمال

كشفت نورا حسن، ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى، والفنانة القديرة ميمى جمال، عن صورة قديمة لأسرتها تضمنت أربعة أجيال متعاقبة، حيث جمعت الصورة الفنان حسن مصطفى وزوجته وابنتيهما نجلاء ونورا، بالإضافة جدة والدتها وجدتها وجدة والدتها.



أسرة الفنان حسن مصطفى

ونشرت نورا الصورة، عبر حسابها على تويتر، صحبتها بتعليق: "هذه الصورة من أرشيف العائلة تجمع 4 أجيال متتالية أنا وأختى وماما وبابا وجدتى لأمى وجدة أمى".

وكانت نورا ابنة الفنان الراحل حسن مصطفى والفنانة ميمى جمال، كشفت سبب عدم دخولها المجال الفنى مثل والديها، مؤكدة أن والدها الراحل كان رافضا دخولها الوسط الفنى.

وقالت نورا: "والدى كان رافضا منذ طفولتى"، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيها عبر حسابها على تويتر، الذى قال: "سؤال على الماشى.. بنت الجميل الله يرحمه والجميلة مدام ميمى.. ليه ممثلتيش؟".

Advertisements

كما أكدت نورا حسن مصطفى عن عدم وجود حسابات لوالدتها عبر منصات التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، بعد انتشار حسابات وصفحات مجهولة تنتحل اسم والدتها.

ونشر نورا، عبر حسابها على تويتر، صورة من أحد الحسابات المزيفة، صحبته بتعليق: "الحساب ده مش حساب والدتى لأنها معندهاش حساب على تويتر ولا فيسبوك".

يذكر أن آخر أعمال ميمى جمال فيلم "الجبابرة" وتدور أحداثه في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من "العواجيز" متوجها فى رحلة إلى "المتحف الزراعى"، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.

