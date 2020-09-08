دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، القوى العالمية إلى التكاتف وإعادة تجهيز اقتصاداتها من أجل مستقبل أخضر وإلا ستهلك الإنسانية .. مشيرًا إلى أن الفشل في السيطرة على جائحة "كوفيد-19" يبرز خطر الانقسام.

وأعرب جوتيريش - في تصريحات نقلتها قناة "العربية الإخبارية اليوم الثلاثاء - عن اعتقاده بأن الفشل الذي ظهر في القدرة على احتواء انتشار الفيروس - جاء بسبب عدم التنسيق الدولي الكافي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة،ً إن الدول بحاجة إلى العمل معًا فيما يتعلق بتهديد المناخ الذي يمثل تهديدًا أكبر بكثير من تهديد الوباء بحد ذاته. إنه تهديد وجودي لكوكبنا وحياتنا"، مشيرًا إلى أنه يجب فرض ضرائب على "التلوث وليس البشر" قدر الإمكان.

ودعا الدول إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري وإطلاق استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة والالتزام بـ "الحياد الكربوني"، صافي صفري للانبعاثات، بحلول عام 2050.

وأوضح "نحن بحاجة إلى عدد من الإجراءات التحويلية في ما يتعلق بالطاقة والنقل والزراعة والصناعة وبطريقتنا في الحياة والتي بدونها سيكون محكوم علينا بالهلاك".

وتأتي تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة في الوقت الذي يدخل فيه اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ هذا العام في مسعى للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين (3.6 فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للتعاون الدولى بشأن المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.