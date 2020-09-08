الإسماعيلي يعلن غياب هاشم وصادق وأيمن عن مواجهة الأهلي

قال الدكتور أكرم عبدالعزيز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن تأكد غيابهم عن مواجهة الأهلي المرتقبة يوم الجمعة المقبل فى قمة الأسبوع السادس والعشرين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية بمسابقة الدوري الممتاز ، وأضاف طبيب الفريق :”الثلاثي المذكور لم يكتمل شفاءه بعد ويحتاج لأسبوع على أقل تقدير قبل العودة للتدريبات الجماعية” ، وبسؤاله عن موقف باهر المحمدى ، قال :” المدافع الدولى سيخضع لاختبار طبى لحسم موقفه بشكل نهائي من المباراة”.

وخاض لاعبو الفريق مران استشفائى من أجل إزالة علامات الارهاق قبل مواجهة الأهلي بالدورى المحلى ، وبدأ المران بمحاضرة تحفيزية من الجهاز الفنى للاعبين قبل أن يخوض لاعبو الفريق الأساسيين والذين شاركو بمواجهة نادى مصر تدريبات خفيفة، كما تطرق المران لخوض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية متنوعة، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم ايقافها عدة مرات لإصلاح الاخطاء وسط حماس من جميع اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى.

