أصدرت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة الكويتية قراراً بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بناء على إفادة إدارة منع العدوى والتعقيم بأن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية بحسب صحيفة القبس الكويتية.
وأفادت إدارة منع العدوى الكويتية ، بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر احادي الاتجاه valve كوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون ان يتعرض هذا الهواء للفلترة، علماً بأن هذه الكمامات قد توفر الحماية لمرتديها من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـمرض COVID-19، ولكنها قد لا تمنع انتقال العدوي وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.
وأوضحت إدارة منع العدوى والتعقيم بالكويت ، أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الاماكن المغلقة ، إذ أنها لا تصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الانشطة الصناعية كنشاط على سبيل المثال تقطيع الرخام.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الصحية.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.