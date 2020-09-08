الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الصحية.. اعرف السبب

أصدرت إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة الكويتية قراراً بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بناء على إفادة إدارة منع العدوى والتعقيم بأن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وأفادت إدارة منع العدوى الكويتية ، بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر احادي الاتجاه valve كوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون ان يتعرض هذا الهواء للفلترة، علماً بأن هذه الكمامات قد توفر الحماية لمرتديها من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـمرض COVID-19، ولكنها قد لا تمنع انتقال العدوي وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.

وأوضحت إدارة منع العدوى والتعقيم بالكويت ، أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الاماكن المغلقة ، إذ أنها لا تصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الانشطة الصناعية كنشاط على سبيل المثال تقطيع الرخام.

