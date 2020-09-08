تعادل سلبي بين الدنمارك وإنجلترا فى الشوط الأول بدوري الأمم الأوروبية

تعادل منتخب إنجلترا مع الدنمارك سلبياً في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الطرفين مساء اليوم، بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، ويأتي منتخب إنجلترا في وصافة المجموعة الثانية بدوري الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط، خلفاً لبلجيكا المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأتي أيسلندا والدنمارك بالمركز الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

وأعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا عن التشكيل الرسمي لمباراة الدنمارك، والتي ستجمع الطرفين مساء اليوم،الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد تشكيل إنجلترا على تواجد كالفين فيليبس لاعب ليدز يونايتد أساسياً، فيما تم إستبعاد جرينوود مهاجم مانشستر يونايتد وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي بعد الفضيحة الغير أخلاقية في معسكر الأسود الثلاثة.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالى: بيكفورد في حراسة المرمى ثم أرنولد، جوميز، كودي، تريبير، رايس، داير، فيليبس، سانشو، كين، ستيرلنج.

Advertisements



تشكيل إنجلترا

فيما تمثل تشكيل الدنمارك في:



تشكيل الدنمارك



