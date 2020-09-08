رنا سماحة تطرح كليب أغنيتها "7 رجالة" من ألبومها الجديد.. فيديو

طرحت الفنانة رنا سماحة، عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذى يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهى من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق، ميكس وماستر خالد رؤوف، إخراج سامى بساط.

وقالت رنا، عن أغنية "7 رجالة"، عبر حسابها على فيس بوك، إنها كانت أول أغنية اختارتها فى ألبومها الجديد، معربة عن سعادتها بأن جمهورها هو من اختار اسم الألبوم الجديد، قائلة: "اتبسطت أوى انكم اختارتوها اسم الألبوم".

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بوستر ألبوم 7 رجالة

وتقول كلمات الأغنية: "لخبطلى أفكارى.. كل اللى أنا مقتنعه بيه، غيرته فى ثوانى.. أول ما شفتك يعنى ليه، شكلى بقى وحش جدا.. الناس بقوا يشمتوا فيا، وأنا كنت بقول لا يمكن.. أحب انا للدرجة ديه، ودى أخرة اللى يتريق يوم على حد.. ادينى حبيت حب أهو جاب راسى الأرض، عملت أنا 7 رجالة ف بعض وطلعت اى كلام بصراحة، حببتنى فى حاجات طول عمرى أنا مبحبهاش، ووصلت معاك لدرجة بصراحة متخيلتهاش، حالتى بقت يعنى حرجه.. معرفش ايه بيحصل معاك، مش بحسب أى حركه.. أو رد فعل أخده فى هواك".



رنا سماحة

وانتهت المطربة رنا سماحة من تسجيل ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "7رجالة"، الذى يضم 10 أغنيات، منها "قلبى معلم"، "حياتى تخصنى"، "نقطة ضعف"،" بقيت شبهك"، "100 مليون عاملة"، "خانت نفسها"، "عندى الجرأة"، "تتر النهاية"، "اسمه إيه"، "7 رجالة"، ومن المقرر أن يتم طرحه الألبوم على طريقة سينجلات وليس بشكل كامل على يوتيوب.

وتعاونت رنا سماحة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين هما أحمد على موسى، هانى صارو، أحمد حسن راؤول، على عبد السلام، شادى جابر، محمد الصاوى، مدين، محمد فخرانى، محمد شفيق، نادر حمدى، أحمد عبد السلام، حازم السعيد وطارق توكل.

