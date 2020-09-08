يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح يوم الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات. ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية. كانت انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير التعليم العالى يعلن نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.