طارق شوقى: اليوم حررنا التعليم من ضغط الفرصة الواحدة ورهبة الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، فى رسالة طمأنة لأولياء الأمور: "اليوم حررنا التعليم المصرى من ضغط الفرصة الواحدة ورهبة الثانوية العامة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن "الدولة ستوفر للأهالى فلوسهم وتحمى أولادهم وتعطيهم منتج عالى الجودة أو مجانى في معظم الأحيان أو بفلوس أقل كثيرا مما كانت تهدر".

وتابع وزير التعليم: "استطعنا أن نزيل الجزء الكبير الخاص بالعنصر البشرى بامتحانات الثانوية العامة وبذلك نقوم بإزالة خوف الطالب"، موضحًا أنه لطالب الثانوية العامة فرصتين يستطيع من خلالهما التحسين بالثانوية العامة ومن يجتهد سيصل إلى هدفه.

وأوضح أن امتحانات الثانوية العامة الجديدة ستكون فى لجان بالمدارس بالرغم من أنها إلكترونية، لافتاً إلى أن الدولة وفرت 1.8 مليون جهاز تابلت وبنية تحتية لمدارس الثانوية.

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وذكر أن الرئيس السيسى يهتم جدا بالتكامل في تنمية الإنسان المصرى وفي العملية التعلمية ليس كل شيء القدرات المعرفية ولكن أيضا البنية الجسمانية والاهتمام بصحة الطلاب وكذلك تنمية شخصيتهم، وسيتم التعامل مع جهات الرياضة بالقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة لاستغلال الشباب أوقاتهم في ممارسة الرياضات، مردفاً:"يوم الخميس سألتقى مع وزيرة الصحة".

ولفت إلى أن مصر دائما بحاجة إلى معلمين أكفاء، مؤكدا أن المعلم أهم ركن في المنظومة التعليمية، وكل ما قيل على المواقع التي تستهدف عرقلة ما يتم أدى إلى احتقان، ونحترم المعلم المصرى ونهدف الفترة المقبلة تقدير المعلم والارتفاع بجودة التعليم.

وأشار وزير التعليم إلى أن هناك 17 موقعا انتحل شخصيته وبعضها انتحال صفة الوزارة ضمن منظومة حروب الجيل الخامس لإثارة البلبلة ونشر الشائعات، وسيتم تقديم بلاغات ضد منتحلى صفته، موضحاً أنه سيتم إعفاء الطلاب أبناء الشهداء من رسوم مجموعات التقوية.

