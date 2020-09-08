تجديد حبس 8 أشخاص لارتكابهم وقائع نصب على المواطنين بالإسكندرية

أمر المستشار محمد عبدالجواد الجارح، مدير نيابة كرموز بالإسكندرية، بتجديد حبس 8 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات لارتكابهم وقائع نصب على المواطنين وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب .

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة بالإسكندرية.

البداية، عندما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص، مقيم بالبحيرة، بتعرفه على أحد الأشخاص وإيهامه باستبدال مبلغ 800 ألف جنيه، بما يوازى قيمتها من عملة الدولار الأمريكى واتفق معه على مقابلته بمنطقة الموقف الجديد بدائرة القسم، وقام باصطحابه لداخل سيارة قيادته، إلا أنه فوجئ عقب ذلك بحضور سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجهولون وقاموا باصطحاب هذا الشخص لسيارتهم واستولوا منه على الحقيبة وبداخلها المبلغ المالى بدعوى أنه من المشهور عنه ارتكاب جرائم النصب وفروا هاربين .

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عدد ( 9 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مُقيمين بدائرة مركز كفر الدوار بالبحيرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن الإسكندرية والبحيرة أسفرت عن ضبط 8 أشخاص.

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وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب على المواطنين وانتحال صفة رجال الشرطة.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط مبلغ 533 ألف جنيه من المبلغ المالى المستولى عليه - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "ملك شقيق أحد المتهمين" وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



