سفير مصر فى موسكو يؤكد حجز جميع مقاعد أول طائرة سياحية قادمة من روسيا

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن هناك تراجع للإصابات بفيروس كورونا في موسكو، مشيرا إلى أن مصر تمثل ثاني أعلى تدفق للطيران بعد فترة توقف كبيرة بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال الـ 20 عاما الماضية، كان هناك كثافة كبيرة للسياحة الروسية في مصر، وخاصة في السياحة الشاطئية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن غدا أول رحلة سياحية قادمة من روسيا إلى مصر، وتم حجز كافة مقاعد الطائرة بالكامل، موضحا أن هناك 6 رحلات أسبوعيا ستأتي من روسيا إلى مصر، موضحا أن فحوصات فيروس كورونا لن تمثل أي عائقا في تدفق الرحلات.
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