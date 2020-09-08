فلوس وأدوات مطبخ.. غرائب وطرائف داخل بطون المرضى اكتشفها الأطباء .. استخراج 6500 جنيه من بطن مريض بقصر العينى.. وسلاسل ذهبية فى معدة مصاب بالمنصورة.. وآخر يبتلع 39 مسمارا وولاعة.. وأهله: متعود على كدة

حالة من الدهشة والاستغراب تصيبنا جميعا عندما نسمع عن مريض يجرى عملية جراحية لاستخراج مبالغ مالية أو أدوات حادة من المعدة، كذلك يعيش الأطباء حالة من الصدمة عند إجراء الفحوصات لمعرفة ما هو الجسم الغريب الموجود داخل المعدة."مسامير وفلوس وأدوات حادة"، من أغرب الاشياء التى يتم استخراجها من بطون المرضى، ولكن الأغرب من ذلك هو استخراج مبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه من بطن مريض بمستشفى القصر العينى فى شكل أربعة لفافات.



الاطباء

وفى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العينى، والذى قام بإجراء العملية إن المريض كان يعانى من ألم شديد فى البطن، وقال إنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعانى أيضا من التهابات شديدة فى البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم إجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التى استغرقت 4 ساعات.



لفافات الفلوس

وأضاف الطبيب:" كان المبلغ 6500 جنيه عملات ورقية موجودة فى أربع لفافات، مما سببه له مشاكل فى الأمعاء" ، وكشف الطبيب أنه لم تكن تلك هى المرة الأولى التى يجرى فيها عمليات جراحية لاستخراج أجسام غريبة من البطن، ولكن من قبل قام باستخراج 39 مسمارا وقصافة وولاعة من بطن مريض، وأن العملية التى أجراها استغرقت حوالى ثلاثة ساعات ، بدأها بجراحة استكشافية لمعرفة ما تحتويه معدة المريض.

وأضاف عبد الرحمن، أن المريض كان يعانى من مغص شديد جدا ولم يكن يعرف سببه، وبعد العملية الاستكشافية قال له أهل المريض، الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاما، إنه معتاد على بلع الأجسام الغريبة وهذا الأمر ليس جديدا عليه.



الفريق الطبى

وأوضح الطبيب أن معدة المريض كان بها 39 مسمارا وقصافة وولاعة، وأنه كطبيب اندهش من كمية هذه الأجسام الصلبة، كما قام أطباء قصر العينى من قبل باستخراج موبايل ولفافة حشيش وترامادول من بطون مرضى.



شوك

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ولم تقتصر هذه الحالات الغريبة بمستشفى قصر العينى فقط، فقد استخرج طاقم طبي مصري بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، 20 ملعقة وأدوات مطبخ ومجموعة من فرش الأسنان وسلاسل ذهبية من بطن مريض.

وأعلن رئيس الفريق الجراحي، د.أمجد فؤاد، أن الفحوص الطبية كشفت وجود مجموعة من أدوات المائدة داخل بطن مريض يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعاني من ضمور بالمخ، مضيفاً أن الشاب وصل إلى المركز وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن.



معالق

وأضاف أنه تم على الفور إجراء جراحة عاجلة واستخراج 20 ملعقة، وخاتم ذهب ومجوهرات، و6 فرش أسنان، وبعض الأجسام الغريبة، وقال إن الشاب ابتلع تلك الأشياء منذ 6 شهور، واستمرت طيلة تلك الفترة داخل بطنه، مضيفاً أن والدته اكتشفت اختفاء أعداد كبيرة من الأدوات الخاصة بالمطبخ، وبعض المجوهرات الخاصة بها، ولم تشك في أن ابنها ابتلعها.

كما اكتشف الدكتور رومانى صفوت بمستشفى أسيوط العام، وجود لفافة من الفلوس بمبلغ 1000 جنيه داخل الأمعاء الدقيقة ببطن أحد المرضى، كان المريض يبلغ من العمر 22 عاما يعمل بتجميع البلاستك بمنطقة سفاجا ويسكن بمنطقة غرب البلد بأسيوط يشتكى من بعض الألم الذى يشبه ألم الإصابة بالزائدة الدودية، وبعد إجراء أشعة وفحوصات لمعرفة سببه اتضح أن المريض بالفعل يعانى من وجود التهابات بالزائدة دودية.

و أثناء إجرائه العملية للمريض فوجئ الفريق الطبى بوجود شىء غريب ملفوف داخل الأمعاء الدقيقة ببطن المريض، وعند استخراجه وجدوا قفازا طبيا داخله مبلغ 1000 جنيه ومربوط من الخارج لضمان عدم فكه، مما تسبب فى انسداد منطقة ضيقة بين الأمعاء الدقيقة والغليظة، مما نتج عنه ظهور بعض أعراض الالتهاب الزائدة على المريض من قيئ وألم شديد بالبطن .



