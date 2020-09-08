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محمد بن سلمان يبحث مع وزير الدفاع اليابانى أمن الملاحة البحرية

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير ، والذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو التعاون في مجالات الدفاع وأمن الملاحة البحرية.

وقالت الوكالة "سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني، استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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