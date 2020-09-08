فيديو.. وائل غنيم يفضح المقاول الهارب.. ويوجه رسالة لـ"محمد على": أنت مبتحبش البلد بتحب نفسك بس.. عايز يحرك ثورة من شاليه فى برشلونة واللى يمشى وراه تافه..الاشتراكيين الثوريين والإخوان وقود معركته لإسقاط الدولة

وجه الناشط وائل غنيم رسالة للمصريين، في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لافتا إلى أن هذه الرسالة موجهة بالأخص للمخدوعين في كلام المقاول الهارب محمد على، قائلا: "محمد على بعد عن الطريق الصحيح وبيهلفط وبيلخبط، وطريقته في التعامل مع الأحداث خطر على البلد".

وأشار غنيم إلى أنه تواصل مع الهارب محمد على العام الماضى، وقرر أن يكون قوة مقاومة له، مضيفا: "انت يا محمد يا على اعترفتلى بعضمة لسانك إن شركتك بتقع، انت راجل ممثل واشتغلت في المقاولات ورصيدك النضالى مش تمام، حاسس أن كرامتك اتهانت فتقلب الترابيزة كلها وتخرج من جو التمثيل الأهبل وتدمجه بالواقع الحقيقى".

وتابع وائل غنيم موجها حديثه للمقاول الهارب: "انت مبتحبش البلد انت بتحب نفسك، وبعدين بعد ما نمشي كل الناس اللى انت بتقول عليها دى، هنجيب مين يحكم البلد، نجيب الإخوان أو القطريين يحكموها".

وسخر وائل غنيم، من تصريحات المقاول الهارب محمد على، ووجه له رسالة، قائلا: "أنت اعترفت ليا بعضمة لسانك أن شركتك كانت بتقع بسبب انها بتكبر، يعنى مش عارف تدير الشركة يبقى هاتعمل أيه؟".

وأضاف غنيم في بث مباشر عبر صفحته على موقع "فيس بوك"،: محمد على أدعى رغبته فى تطوير أجندة التعليم في مصر، قائلًا له: "ده إنت طول الوقت بتقول تعليمك بسيط، هاتمسك أجندة التعليم إيه؟، مشكلة الحياة اعقد بكتير منك، انت بتعمل ايه يا محمد، فكك من شغل العيال ده، عارف إنك زعلان وغضبان بس مش عشان البلد، لأ، عشان بتفلس"، موضحًا أن المقاول الهارب يلعب بالنار مثل الأطفال.

ووجه "غنيم" رسالة لمحمد علي، قائلًا: "اللي انت ماشي وراهم شوية ناس هبلة متوجه من جماعة الإخوان، يعني إنت عامل نفسك راجل وإنت بتلعب لعب عيال، يعني عاوز تصنع مجد مش موجود غير في دماغك، نخليك مثلًا قاعد الحملة التويترية في مصر".

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واستفسر وائل غنيم، عن سبب دعوة المقاول الهارب للمواطنين بالنزول للميادين، "انت مصدق نفسك، ولا عاوز الناس تضحك عليك، طب لو نزلوا فرحان بفيروس كورونا مثلا، طاقة الغضب اللي عندك محتاج تتعالج نفسي بتهلفط، ده اللي يمشي ورا واحد زي محمد علي يبقى واحد تافه، تعالى وأنا أعالجك".

وحذر الناشط وائل غنيم المصريين من الانسياق وراء دعوات المقاول الهارب محمد على، قائلا: "اللي بيمشي ورا محمد على تافه لأن مش كل اللى بيوحد طاقة الغضب بيفهم، وسلملى على هتلر اللى وحد طاقة غضب الألمان الوطنيين اللى تحولوا إلى نازيين".

ووجه غنيم، رسالة للمقاول الهارب قائلا: "انت عامل نفسك راجل وانت بتلعب لعب عيال من ورا الشاشات، تعالى أعملك جلسات علاج نفسى لايف بدل ما توقع البلد"، وأضاف: "محمد على قاعد في شاليه على البحر في برشلونة وعايز يحرك ثورة في دولة تانية فيها 100 مليون بنى آدم عشان يوقع البلد".

وأكد غنيم أن الإخوان واليساريين والاشتراكيين الثوريين هم وقود المعركة التي يخوضها محمد على، مضيفا: "الناس دى عايزين يقلبوها ملوخية لأنهم لا بيفهموا في ديمقراطية ولا ثيوقراطية، دول شوية بهايم جهلة ظواهر صوتية خبراء غضب وادعاء أمام الشاشات".

وتطرق غنيم في حديثه إلى قنوات الإخوان بالخارج ودعمها لمحمد على، قائلا: "أيمن نور زعيم النضال خايف على تمويل قناة الشرق وبيناضل من جاكوزى فيلا في إسطنبول، النضال اللى بالدولار مبيعمرش، ولو الشارع متحركش مسئول المخابرات القطرية اللى بيمول أيمن نور عن طريق عزام التميمى سيعيد النظر في استمرار تمويل قناة الشرق".